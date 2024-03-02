İyi ki varsın ‘Ağaç Dede’

Emekli Harun Aydın, çocukluğundan beri ağaçları çok seviyor. Yıllarca çeşitli işlerde çalışan Aydın, 3 yıl önce 'Artık bir şeyler yapmalıyım' diyerek harekete geçti. Bir derneğin de maddi destek sağladığı Aydın, ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşıp özellikle hastane, okul, sağlık ocağı, kuran kursları gibi yerleri bahçelerine çeşitli meyve fidanları dikiyor. Harun Aydın sadece ekmekle de kalmayıp, testeresini ve bağ makasını da yanında taşıyor ve ağaçların da bakımlarını yapıyor.SABAH, çevresinde 'Ağaç Dede' olarak bilinen Harun Aydın'ın fidanları toprakla buluşturmasına eşlik etti. Günün ilk ışıklarıyla yollara düşen Aydın, Çumra ilçesinde önce bir okulun ardından da hastane bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Bunu yaparken de çok mutlu olduğunu belirten Harun Aydın, "Peygamber Efendimiz bile kıyamet anında bile bir fidanı toprakla buluşturun der. Fidanlar hem insanlar hem de hayvanlar için bir candır. 3 yıldır yollardayım ve binlerce fidanı toprakla buluşturdum. Benden daha mutlu insan olabilir mi? Buralara gelen bir hasta dalından meyvesini koparıp yese ben daha ne isterim. Bu iş beni hiç yormuyor aksine dinç tutuyor. Çocukluk hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Allah nasip ederse son nefesime kadar da fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğim" dedi.