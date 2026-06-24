“İyi ki varsın Eren” sözü yıllardır unutulmuyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Türkiye'nin hafızasında derin iz bırakan Eren Bülbül, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yaşamaya devam ediyor.

Eren Bülbül'ün 24 Haziran 2017 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı ve yıllar sonra milyonların hafızasına kazınan "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın :)" paylaşımının üzerinden 9 yıl geçti. Bu anlamlı tarihte vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından "İyi ki varsın Eren" mesajlarıyla Eren'i andı.

Türkiye'nin dört bir yanından yapılan paylaşımlarda rahmet, minnet ve özlem duyguları öne çıkarken, Eren Bülbül'ün hatırasının toplumun ortak hafızasında yaşamayı sürdürdüğü vurgulandı.

Aradan geçen zamana rağmen Eren'in adı, bıraktığı iz ve milyonların gönlündeki yeri değişmedi. "İyi ki varsın Eren" sözleri ise bir paylaşımın ötesine geçerek toplumsal bir vefa mesajına dönüştü.

Anne Ayşe Bülbül," Eren'im şehit olmadan önce paylaştığı kazınan "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın Eren" sözleri hafızalarda yer edindi. Kınalı kuzumu unutmayan herkesten Allah razı olsun" dedi.