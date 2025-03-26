İyi ki varsın Mehmet Hoca

Gaziantep'te Adil Sani Konukoğlu Camii'nde görevli imam Mehmet Fırat, başlattığı iyilik hareketiyle görev yaptığı yerdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, öğrencilere burs sağlıyor, bakkallar veresiye defterlerindeki borcunu ödüyor, evsizlere giyim ve temizlik desteği sağlıyor. Cami cemaatinden hayırseverlerin desteğiyle yardımları sürdüren imam Fırat, 130 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını, tespit ettikleri büyük kısmı yetimöksüz, yaşlıların oluşturduğu ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

Fırat, "Bakımını üstlendiğimiz aile sayısı 130. Bu ailelerin ödenememiş kira, elektrik ve su faturalarını ödüyoruz. Düzenli olarak kömür, elbise ve gıda yardımı yapıyoruz. İhtiyaçları olduğunda soba, buzdolabı veya çamaşır makinesi de alıyoruz" dedi. Yardımları gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Fırat, "Dul, yetim-öksüz veya hasta olan, kimsesi bulunmayanlara öncelikli olarak yardım ediyoruz. Düzenli olarak gıda ve yakacak ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi imkânı olmayanların elektrik ve su faturalarını da karşılıyoruz. Alışverişini yapamayanların malzemelerini cami cemaatimizle birlikte evlerine götürüp teslim ediyoruz. O vatandaşlarımızın mahallelerindeki esnaf da bunu biliyor; alışverişi de özellikle semt bakkallarından yapmaya çalışıyoruz. Bakkal haber verince gidip borç defterini sildiriyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS

Fırat, "Evsizlere camimizde haftada iki gün temizlik imkânı sunuyor, giysi veriyoruz. Evi barkı olmayan garibanları hazırladığımız afiş ve broşürler ile davet ediyoruz. Buraya gelip sıcak su ile banyo yapıp temizleniyor, berberimizde tıraş oluyor ve yemek yiyorlar" dedi. Halen 16 üniversite öğrencisine aylık burs verdiklerini anlatan Fırat, "Camilerin asli fonksiyonu camilerin mimari yapısını şefkat eline dönüştürüp topluma merhametle dokunabilmek olmalı" ifadelerini kullandı.