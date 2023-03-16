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Giriş Tarihi: 17.3.2023

İyi parti’de yasak aşk skandalı

İyi Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ın eşi Pınar Aran Alak, kocasının kendisini partili evli bir kadınla aldattığını duyurdu. Ahmet Alak başkanlıktan, eşi ise “Bu parti her şeyimi çaldı” diyerek partiden istifa etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İyi parti’de yasak aşk skandalı
Aydın'da İyi Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, iddiaya göre eşi Pınar Aran Alak'ı aynı partide görevli G.Y. isimli evli kadınla aldattı. Olayın ortaya çıkması üzerine Alak ilçe başkanlığından, eşi ise "Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. İkisini evimde yakaladım. Bu parti her şeyimi çaldı" diyerek parti üyeliğinden istifa etti.



Alak, eşinin yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü kadının evlerinin bulunduğu apartmana girerken güvenlik kamerası tarafından çekilmiş görüntüsünü de sosyal medyada paylaştı. Kocasına karşı 30 günlük uzaklaştırma kararı aldıran Alak, "Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Ama burada bitmeyecek. Her şeyin bedeli var" ifadelerini kullandı. Ahmet Alak ise yaptığı açıklamada eşinin suçlamalarının gerçek olmadığını belirtti.

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İyi parti’de yasak aşk skandalı
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