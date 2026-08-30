İyileşmeyen yaralara mucize tedavi

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Erzurum ve çevre illerde kronik ve diyabete bağlı iyileşmeyen yaraları bulunan hastalar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yara Bakım Ünitesi'nde multidisipliner yaklaşımla yapılan tedavilerle uzuvlarını kaybetmekten kurtuluyor. Hastanede, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde bulunan Yara Bakım Ünitesi bir süre önce hizmete açıldı. Burada ortopedi kliniğinden Doç. Dr. Cenk Turgut ve Çağatay Engin'in koordinasyonunda dahiliye, endokrinoloji, enfeksiyon ve kalp ve damar cerrahisi gibi birimlerle ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, diyabet ve kronik yaralara multidisipliner yaklaşımla müdahale ediliyor. Günlük 35 hastanın yaralarının sarılıp tedavi edildiği birimde, hastalar uzuvlarını kaybetmekten kurtuluyor.