İyiliğe açılan kapı

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan iki çocuk annesi Neslihan Dural, hayalinin peşinden giderek 3 yıl önce kurduğu Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile bugüne kadar binlerce mazlumun yaşamına dokunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Tamamen gönüllülük esaslı olarak çalışmalarını sürdüren dernek, birbirini tanımayan, yüzlerce gönüllünün ve şirketlerin maddi desteğiyle, hiç yüzü gülmemiş mazlumlara yardım eli uzatıyor. Dernek, gönüllülerden gelen bağışları Türkiye başta olmak üzere Afrika ülkeleri, Afganistan, Bosna Hersek, Filipinler, Azerbaycan ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine taşıdı. 6 Şubat'taki deprem bölgesinde günlerce kalan dernek, son olarak Hakkâri ve Van'a kiralık bir araçla yardım malzemeleri götürdü. Pazartesi işinin başına döndü.Bir yandan MS hastalığıyla da yıllardır mücadele eden Neslihan Dural'ın en büyük üzüntüsü hastalığının kendisini yürüyemez hale getirdiği zamanlarda söz verdiği yardımları yapamaması oluyor. Üniversiteye giden 2 kızının eğitim hayatını da yakından takip eden Neslihan Dural, "Bu hafta sonu da Suriye'ye gittim. Önümüzdeki hafta sonu da Ağrı'daki köylere gideceğim. Yılbaşında Balıkesir'in bazı köylerinde kimsesiz yaşlıları ziyaret ettim. Tamamen gönülden yapıyorum. Tabii ki bağışçılar olmazsa hiçbir şey olmaz. Birbirimizi tanımıyoruz ama kocaman bir kapının önünde Allah'ın rızasını kazanıp o kapıdan hayırla geçmek için tüm çaba. Derneğin genel sekreteri 65 yaşında olan ve okuma yazması bulunmayan annem. Bu dernek, dünyaya açılan tek kişilik bir kapı" diye konuştu.Neslihan Dural sevinçle yaptığı çalışmaların kaynağını ise şöyle aktarıyor: "Çocukluk hayalimdi bu benim. Köyde yaşıyorduk ve ilk çikolatamı köyden geçen karavandan turistler vermişti. Yaş ilerledikçe, 'Ben de böyle herkes için yardım yapacağım, karavanım olacak' dedim. Halen bir karavanım yok ayrı konu Doblom var. Mazlum coğrafyalara el uzatmak hayalimdi. Aslında hayaldi gerçek oldu. İnşallah bir gün bir karavanım da olacak. "