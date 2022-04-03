İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı





Mesaim bittikten sonra yine koştum hastaneye onu görmek için. Benim kızımın adı Bade Mihriban. Güzel bebeğimizin adını da onu bulan kişi 'Nisan ayındayız, Nisan olsun' demiş. Ben de 'Nisa Mihriban olsun kızımın adı gibi' dedim. Sonra acil servisteki hemşirenin de soyadını bebeğe verdik. Adı Nisa Mihriban Yıldırım oldu. Yani onun hem sütannesi hem isim annesi oldum" dedi.

BU KUTSAL BAĞ HİÇ KOPMAZ

Nisa Mihriban'ın daha sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından Sosyal Hizmetler Kurumu'na yani devletin koruması altına alındığını söyleyen Durmaz "Ondan ayrılmak o kadar zor geldi ki. Çok ağladım. Stresten yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Anne olunca insan iç güdüsel olarak daha çok etkileniyor. Ama Nisa Mihriban ile bağımı hiç koparmayacağım. Eğer yuvada sütüme ihtiyaç duyarsa gidip, onu hep emzireceğim sütannesi olarak. Zaten haftaya da mutlaka ziyaretine gideceğim" dedi.