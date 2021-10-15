İyilik bulaşıcıdır

Fethiye'de çiçekçilik yapan 57 yaşındaki Mehmet Gürpınar, akşam saatlerinde kredi borcunu ödemek için bankaya gitti. Gürpınar, kartını ATM'ye taktı, 10 bin TL iadeyle karşılaştı. Gürpınar, sahibini bulmak için etrafına baktı, kimseyi göremedi. Söz konusu durumu banka müdürüne anlattı.



YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM

Parayı sahibine teslim edilmesi için bankaya iade eden Gürpınar, o anları şöyle anlattı: "Akşam saatlerinde kredi borcumu ödemek için bir bankanın ATM'sine gittim. Kartı taktım. Karşıma, 'lütfen iade edilen paranızı alın' şeklinde bir şey çıktı. Etrafıma baktım, kimseyi göremedim. Ama para benim değil. Bunu biliyordum. Sahibini bulamayınca parayı aldım. Banka müdürünü arayarak, durumu anlattım. 10 bin 200 lira ATM'den benim olmayan para iade geldi dedim. O parayı tuttuğumu, ertesi gün bankaya iadesini yapacağımı bildirdim. Daha sonra parayı kendilerine iade ettim. Bence herkesin yapması gereken bir şey. Ben yapılması gerekeni yaptım. Unutmayalım ki iyilik bulaşıcıdır. Bu tür davranışlar insanları birbirine daha yakınlaştırır. Mutlaka sahibine ulaşacaktır."