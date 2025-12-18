İyilik hareketi 10 bin çocuğa ulaştı

İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapan tıp öğrencileri Övgü Sinem Buğan, Yüsra Betül Medik ve Kübra İlicepınar'ın 2014'te onkoloji servisinde tedavi gören 3.5 yaşındaki Leyla'nın istediği kırmızı bisiklete kavuşamadan hayatını kaybetmesi üzerine başlattıkları 'Leyla'dan Sonra' projesi çığ gibi büyüdü. 11 yılda 10 bin çocuğun dilek ve hayali gerçekleştirildi. 70 tıp fakültesinde 15 bin 445 tıp öğrencisinin katıldığı iyilik hareketinde öğrenciler hastanede ziyaret ettikleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor, dileklerini gerçekleştiriyor. SABAH'a konuşan hareketin kurucularından Gaziantep'te görev yapan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra İlicepınar, "Leyla'dan Sonra çocuğumuz gibi. Bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. Ülkedeki neredeyse tüm tıp öğrencileri sahiplendi. Bugün binlerce öğrenci arkadaşımız görev alıyor, böyle olmasından çok mutluyum" dedi. Dernek Leyla'nın adına hatıra ormanı kurmaya hazırlanıyor. Genç doktor adaylarının ziyaret edip dileklerini sordukları minik hastalardan kimi imzalı forma, kimi oyuncak, kimi bisiklet, kimi de mor renkli scooter istiyor.