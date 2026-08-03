‘İyilik Kampı’nda ekransız 6 gün

Türk Kızılay'ın İstanbul Heybeliada'daki "Teknoloji ve İnovasyon" kampına yaklaşık 90 kız öğrenci katıldı. Altı gün süren kampta gençler teknoloji, sanat ve doğayla iç içe etkinliklere katılırken gönüllülüğün ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendi. Bu yıl kampa ilk kez kardeş ülke Azerbaycan'dan öğrenciler de dahil oldu.

BİRLİKTE ÜRETTİLER

Kampta gençler, teknolojinin yanı sıra pek çok etkinliğe de katıldı. İlk yardım eğitiminden hasada, drama atölyelerinden el sanatları ve halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe katılan öğrenciler, birlikte üretmeyi ve dayanışmayı deneyimledi.

DOĞAYI KEŞFETTİLER

Kampta, TEKNOFEST yarışmalarında 3 kez birinci olan 17 yaşındaki Yeliz Ünlü de katıldı. Kampta farklı disiplinleri deneyimleme fırsatı bulduğunu söyleyen Ünlü, "Teknoloji aslında insana ve iyiliğe hizmet ediyor. O yüzden ben de hem teknoloji hem de diğer tüm gönüllü faaliyetlerle iyiliğe katkı sunmak istiyorum. Kampta teknoloji kadar müzik, resim ve drama gibi alanların da olması çok güzel. İnsanların farklı yönlerini keşfetmesini sağlıyor. Burada hem doğanın içinde, ekrandan uzak bir tatil yapıyoruz hem de birçok alanda bilinçleniyoruz" dedi.

AZERBAYCAN'DAN GELDİ

Kampa katılan BAKÜ Türk Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Orhan, sosyal başarısı ve okul performansı doğrultusunda seçilerek Türkiye'ye geldi. Orhan, "Burayı çok beğendim. Üniversite için İstanbul'a geldiğimde Kızılay gönüllüsü olarak çalışmayı istiyorum" dedi.

YARDIM GÖNÜLLÜLERİ

Kampa Kayseri'den katılan Begüm Ülker ile Doğa Yıldız, evde eğitim almak zorunda kalan çocukların sosyal hayata katılması için 'Birlikte Evde Destek ve Entegrasyon Programı' isimli sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini vurguladı. Görüntülü görüşmeler, akran mentörlüğü ve çeşitli etkinliklerle çocukların yalnızlık duygusunu azaltmayı hedefleyen iki öğrenci, "Bu projeyi ödül almak için değil, bir problemi görünür kılmak için hazırladık. Bir çocuğu bile sosyal hayata kazandırabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız. O yüzden de Kızılay'ın da gönüllüsü olmak ve birçok alanda gönüllü bir şekilde yardım etmek istiyoruz"

'SIFIR ATIK' VİZYONU

İstanbul Heybeliada'da sabahın ilk ışıklarıyla bahçeye çıkan gençler, önce kamp alanında yetişen domates ve biberleri topladı. Birkaç saat sonra o sebzelerle kahvaltılarını yapan gençler, "sıfır atık" vizyonuyla gıda israfı yapmamak için yemekten arta kalanları tavşan, keklik, sülün, kirpi ve kaplumbağaların beslenmesi için ayırdı.