İyilik kraliçesi

Zeycan Rochelle Yıldırım, Türk iş insanı bir baba ve ABD'li siyahi bir annenin kızı olarak 1991'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri hayır işleri yapma hayali kuran Yıldırım, sosyal sorumluluk projelerine katılma şartı bulunan güzellik yarışmasına girdi. Yıldırım, hayır işleri yapmak için bir araç olarak kullandığı 2016'daki o güzellik yarışmasında yarı finale kadar seçildi.Yarışmanın kendisine açtığı kapıları yine iyilik için kullanan Yıldırım, kadın hakları konusunda pek çok çalışma yaptı. Nepal'de insan kaçakçılığı ve çocuk hakları gibi konularda farkındalık yaratan çalışmalara katıldı. 3 yıl önce 'Yurdum insanı için de çalışmalıyım' diyerek Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yıldırım, babasının kurduğu Garip ve Zeycan Vakfı'nın başına geçti. Yabancı dil öğrenimi konusuna odaklanan Yıldırım başta köy çocukları olmak üzere 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin akıcı İngilizce konuşup anlaması için dijital bir platform oluşturdu.2 yıl önce hayata geçen projeden bugün 2 bin 500 çocuk yararlanıyor. English W/ Tech adı verilen programı düzenli takip eden çocuklar 1 yıl içinde İngilizce'yi çok iyi derecede konuşup anlayabilecek. Projede ABD, Kanada, Hollanda gibi birçok ülkeden öğretmenler gönüllü çalışıyor. Proje önümüzdeki günlerde üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Vakıf öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için de bir İngilizce konuşma programı hazırladı. Yıldırım öncelikle köy öğretmenlerini kapsayan program için "Biz öğretmenlerimize ne kadar değer verirsek, bunun yansıması da öğrencilere olacak. İngilizce konuşmakla ilgili Türklerin en büyük sıkıntısı özgüvenleri. Bilmemekten ziyade konuşmaktan çekiniyorlar. Biz öğretmenlerden başlayarak bunun aşılması için ortam sunuyoruz" dedi. ABD'de dünyaya gelen, ancak yaşamını babasının memleketi Samsun'da ve İstanbul'da geçiren Yıldırım 16 yaşında üniversite eğitimi için gittiği ABD'de işletme ve moda okudu.