İyilik Nehiri

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Leyla ve Burhan Durak çifti 2019 yılının Mayıs ayında üçüncü çocukları Nehir'i kucaklarına aldı. Erken dünyaya gelen ve yaşaması mucize denilen Nehir'e 7 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Annesinin mucizesi Nehir bebek, hayata daha fazla tutunamadı. Nehir bebek henüz 14 aylıkken hayata gözlerini yumdu. Anne Leyla Durak, başka çocuklar ihtiyaçlarını karşılasın diye Nehir'in cihazlarını hasta çocukların ailelerine bağışladı. Ancak Leyla Durak'a yardım talepleri gelmeye devam ediyordu.Leyla Durak, Nehir'i kaybetti ancak başka çocukların hayatını kurtarabilmek için harekete geçti. Hasta bir çocuğun tedavisi için sosyal medyadan canlı yayın açan Durak, burada kısa sürede 200 bin TL para toplanmasını sağladı. Leyla Durak, daha fazlasını yapabileceğini gördüğü için 3 yıl önce 'Mucize Nehir İyilik Akımı Derneği'ni kurdu. Leyla Durak burada başta hasta ve ameliyat olması gereken çocuklar olmak üzere binlerce çocuğun hayatına dokundu. Durak, gönüllülerle birlikte bugüne kadar 7 bin 200 çocuğa yardım elini uzattı. Bununla da kalmayan Durak, ihtiyaç sahibi ailelere kira ve gıda yardımı, çocuklara da mont, bot, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlarda bulundu.Leyla Durak, yaptığı çalışmaları ve duygularını SABAH'a anlattı. İyilik hareketi yolculuğunda eşinin de kendisine büyük destek verdiğini anlatan Durak, "Çocukların yardımına koşarken sanki Nehir'e veya onun bir arkadaşına yardım ediyormuşum gibi hissediyorum. İstiyorum ki başka çocuklar, Nehir'ler ölmesin. Biz bir acı yaşadık, başka aileler bu acıyı yaşamasın. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Onların medikal cihazlarını alıyoruz, ameliyat masraflarını karşılıyoruz. Elimizden geldiğince yakından ilgileniyoruz. Biz biricik kızımızı hayatta tutamadık ama başka çocukların, başka Nehir'lerin hayata tutunmasına vesile oluyoruz. Ben çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğim. Yeter ki onlar hep mutlu olsun hep gülsünler" dedi.