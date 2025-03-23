Muğla'da Köyceğiz İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi 'İyilik Ayı Ramazan' ve 'İyilik Haftası' nedeniyle öğrencilere yönelik İyilik Sofrası kurup diş kirası dağıttı. İyilik Sofrası Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Uygulama Otelinde düzenlendi. Farklı liselerden 88 öğrenciyle birlikte yapılan iftarın ardından Kaymakam Mustafa Maslak ve kurum amirleri tarafından öğrencilere diş kirası takdim edildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz "Hamdolsun ecdadımızın güzel geleneği olan diş kirasını Köyceğiz'de yaşatmaya gayret ediyoruz, bu sene dördüncüsünü gerçekleştirerek geleneksel hale getirdik" dedi.