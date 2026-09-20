İyilik yapmak istedi sermayesinden oldu

İstanbul Fatih'te market işleten Medeni Aykul'un başına gelenler filmleri aratmadı. Satarsan ödersin diyerek Aykul'a zeytinyağı numunesi bırakan şüpheliler, peşlerinden zeytinyağına müşteri gönderdi. Anlaşmalı müşterinin isteği üzerine 400 bin liralık zeytinyağı satın alan Aykul, müşterinin de işbirlikçi olduğunu öğrenince 2 ton zeytinyağı ile baş başa kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Aykul'un, marketine zeytinyağı satıcısı olarak gelen şüpheliler, birkaç litre zeytinyağını "Bunlar burada dursun, satılırsa paramı alırım" diyerek bıraktı. İyilik yapacağını düşünerek yağları kabul eden Aykul, "Birkaç saat sonra 2 müşteri geldi. Biraz alışveriş yaptılar. Yağların tadına bakıp satın aldılar" dedi.

FİLM GİBİ VURGUN PLANI

Marketçi Aykul, "Sadık adlı kişi, 'Birkaç yerde yemek şirketim var. Bu yağ gerçekten çok güzel, 2 ton alacağım, hemen 2 ton ayarla' dedi. Ben de yağı markete getiren kişiyi aradım. Gece saatlerinde 2 ton yağ geldi. 400 bin lira ödeme yaptım. Ertesi gün arayan soran olmayınca dolandırıldığımı anladım" şeklinde konuştu. Medeni Aykul, ne yapacağını düşünürken 2 ton zeytinyağı siparişi veren Sadık adlı kişi, Aykul'u tekrar arayarak, "Biz bir ekiptik, senin gibi 3 kişiyi kandırdık. Ama beni de dolandırdılar, payımı vermediler. Ben senin yanındayım" dediğini anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör