İyilik yolunda vefat ettiler

Gençlerdi, gençlik için yola çıkmışlardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nde yeni gençler yetiştirmenin tohumlarını atmaya gidiyorlardı. Lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji aşkını aşılamak için çıktıkları yolda geçirdikleri trafik kazası onları hayattan kopardı. İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı, Genç İHH Personeli Murat Can Kaya, Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi geçirdikleri elim kaza sonucu hayatını kaybetti.

4 genç, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik oluşumu İstanbul Genç İHH'nın Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. Gençler, Bursa'da bulunan İHH Marmara Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek olan kampa giderken İstanbul - Bursa Otoyolu'nda geçirdikleri kaza sonucu olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

YENİ BABA OLMUŞTU

Tarık Kesekçi; aslen Nevşehirliydi, İstanbul'da ikamet ediyordu, 26 yaşındaydı ve yeni baba olmuştu. Üniversite yıllarından itibaren İHH'da gönüllü faaliyetlere katılıyor, yurt dışı organizasyonlarında yer alıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirip Baykar Savunma Şirketi'nde uçak mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra ise yeni yetişen nesile teknoloji aşkını aşılamak için gönüllü konferanslara katılmaya devam etti. Genç İHH'nın düzenlediği teknoloji kamplarına katılıyor ve bir genç olarak Akıncı gibi insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının lideri olarak onlara örneklik teşkil ediyordu.

VERİ MÜHENDİSİYDİ

Kağan Talip Tığlı, aslen Kastamonuluydu, İstanbul'da ikamet ediyordu ve 25 yaşındaydı. İstanbul Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da veri mühendisi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genç İHH İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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HENÜZ 21'İNDEYDİ

Murat Can Kaya, aslen Gümüşhaneliydi, İstanbul'da ikamet ediyordu ve henüz 21 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv bölümünden mezun olduktan sonra İHH'da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyordu. Daha sonra gönüllülüğünü profesyonelleştirerek İstanbul Genç İHH Lise Başkanlığı görevini üstlendi. Kaya, İHH personeliydi.

İHA TASARLAMIŞTI

Yusuf Taha Göktaş; aslen Karslıydı, İstanbul'da ikamet ediyordu ve 22 yaşındaydı. Gebze Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisliği öğrencisiydi. YediHilal Derneği'nde Teknoloji Takımları sorumluluğunu yürütüyordu. Takımıyla İHA üretmiş ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler almıştı.

CENAZE NAMAZLARI YARIN

Kağan Talip Tığlı ve Murat Can Kaya'nın cenazeleri yarın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek. Tarık Kesekçi'nin cenazesi ise memleketi Nevşehir'de H. Rasim Uzer Camii'nden; Yusuf Taha Göktaş da Zonguldak Ereğli Kepeztepe Camii'nden kalkacak.