İyiliklerinin kurbanı oldular

Adana'da geçen hafta sonu kıskançlık krizine giren Osman Ataş (28), önce sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) daha sonra görgü tanıkları Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) tabancayla öldürdü. Acı haberi çalışmak için gittiği Ukrayna'da öğrenen Ali Can Demir'in babası Savaş Demir (50) SABAH'a konuştu. Adalet çağrısında bulunan Demir, "Oğlum kimseyi incitmeyen bir gençti. Uzaktan akrabamız olan Sinan İlbey ile birlikte gezmeye gitmişler. Katil önce sevgilisiyle tartışmış. Bizim çocuklar da kadının yanına gidip 'Abla yardıma ihtiyacın var mı?' diye sormuş. Kadın 'Bir şey yok' deyince otomobillerine binmişler. Katil, yarım saat sonra kaçmaya çalışan kadını sonra da otomobildeki oğlum ve Sinan'ı öldürüyor. Oğlum ve Sinan iyiliklerinin kurbanı oldu. İkisi de çevresinde sevilen çocuklardı. Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör