İyimserlik beyni genç tutuyor

İleri yaşla birlikte beyin faaliyetleri zayıflayabiliyor. Ancak uzmanlar beynin, nasıl yaşadığınıza bağlı olarak 10 yıl daha genç veya yaşlıymış gibi çalışabileceğini belirtiyor. ABD'deki Florida Üniversitesi iki yıl boyunca 128 orta yaşlı ve ileri yaştaki yetişkinin verilerini takip etti. Sonuçlar, günlük alışkanlıkların ve insanların strese nasıl tepki verdiğinin, kronik ağrı çekenlerin bile beynin yaşlanma hızını önemli ölçüde etkilediğini gösterdi. Araştırmacılar, iyimserlik, iyi uyku, sosyal destek ve tütün kullanmamanın beyni genç tuttuğunu kaydetti.