İZBB Başkanı Tugay Çiğli Atıksu Arıtma Tesisini özelleştirme kararı aldı

2000 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Kanal Projesi kapsamında hizmete alınan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin işletiminin özelleştirilecek olması kentte büyük yankı uyandırdı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilaver Kişili Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin özelleştirilmesi ihalesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kişili, "Milyarlarca lira yatırımla çalıştırılan İzmir'in en büyük arıtma tesisinin adeta satılır gibi elden çıkartılmaya çalışılması yanlıştır. Menemen Ovası'na tarımsal amaçlı su verilmesi vizyonunun terk edilerek ortaya konulan yeni pazarlama modelinin maliyeti İzmirlilerin su faturalarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları tamamlanan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin İşletilmesi İşi" ihalesine tepki gösterdi. İhalenin 1095 gün yani 3 yıl süreyle özel şirketlerin sisteme girmesine yönelik yapıldığını belirten Kişili, her fırsatta kamusal hizmet ve halkçı belediyecilik vurgusu yapanların kendi bakış açılarıyla çeliştiğini söyledi.

KALEM KALEM SIRALADI

Kişili, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin İşletilmesi İşi kapsamında yer alan iş kalemlerinin her şeyi apaçık ortaya koyduğunu anlatırken ihaleyi alan şirketin tüm sistemi kontrol edeceğini de belirtti. Kişili, arıtma tesisi işletim hizmeti alım ihalesi için hazırlanan ve yapılacak işleri sıralayan maddeleri tek tek sıralayarak: "Şartnamede tek tek yazılan bu kalemler özeleştirme ve taşeronlaşmanın hangi seviyede olduğunu göstermektedir" diye konuştu. AK Partili Kişili konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her fırsatta övündüğü Türkiye'deki ileri biyolojik arıtma tesisleri liderliği vurgusunu adeta hançerleyecek bu girişim ne yazık ki belediyedeki iş bilmez anlayışın hangi noktalara geldiğini göstermektedir. Taşeronun belediyenin amiral gemisi olan İZSU'nun adeta kalbi olan Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı'ndan içeri sokulma çalışmaları dikkat çekicidir. Uzun süredir yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması, altyapı tesislerinin güçlendirilmesi ve arıtma tesislerine giden atıkları taşıyan pompa istasyonlarının yenilenmesine yönelik çalışmaları göz ardı eden belediye yönetimi doğrudan tüm sistemin satışına yönelik formülü devreye sokmuştur. Milyarlarca lira yatırımla çalıştırılan İzmir'in en büyük arıtma tesisinin adeta satılır gibi elden çıkartılmaya çalışılması yanlıştır." diye konuştu.

FATURA İZMİRLİYE KESİLECEK

İZSU Genel Müdürlüğü'nün tesisi geliştirerek Menemen Ovası'na tarımsal amaçlı su verilmesi, arıtma tesisinin kapasite artışıyla arıttığı suları denize dökmek yerine şehir merkezlerindeki park ve bahçelere sulama amaçlı su temini gibi projeler üzerinde çalışması gerekirken çözümü başka yerde aradığını belirten Kişili: "Çiğli'deki atık su arıtma tesisinin tamamen özelleştirilerek elden çıkartılması sonrası yapılacak işlemlerin maliyeti İzmirli hemşerilerimizin su faturalarına yansıyacaktır. Zaten bir damla su akıtmadan katı atık ve atık su bedeli gibi tarifeleri ödemek zorunda olan vatandaş bu kez arıtma tesisi işletme bedeli altında ezilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'da bu duruma karar veren idareciler sistemin nasıl çalışacağını, ihaleyi alacak şirketin neyden para kazanacağını ve kurumun kaynaklarının firmaya ne şekilde aktarılacağını kamuoyuna açıklamalıdır." Diye konuştu.

İHALEYİ ALAN FİRMANIN YAPACAĞI İŞLER NELER?

İhale kapsamında, arıtma tesisi ızgara ünitelerinin işletilmesi, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kum tutucu ünitelerinin işletilmesi, arıtma tesisi biyolojik arıtma ünitelerinin işletilmesi, biyolojik atıksu arıtma tesisi 4. faz biyolojik arıtma ünitelerinin işletilmesi, arıtma tesisi çamur ünitelerinin çamur üretimi ile işletilmesi, atıksu arıtma tesisi genel saha ünitelerinin işletilmesi, Arıtma tesisi 4. faz genel saha ünitelerinin işletilmesi, 1.2. ve 3. fazların kimyasal difüzör temizliği yapılması, 4. faz kimyasal difüzör temizliği yapılması, Arıtma tesisi laboratuvar ünitelerinin işletilmesi, kimyasal sarf malzeme temini, analiz giderleri, arıtma tesisi dekantör tambur değişimi, dekantör ana şanzuman değişimi, dekantör yardımcı şanzıman değişimi, dekantör helezon değişimi, sıvı çamur pompası rotor değişimi, sıvı çamur pompası stator değişimi, blower kabin filtresi değişimi, blower emiş filtresi değişimi, difüzör değişimi, helezon kanat onarımı, gea markalı santrifüj dekantör bakımları, gea markalı santrifüj dekantör şanzıman bakımları, blower bakımlarının yapılması, 4.faz blower bakımlarının yapılması, paslanmaz çelik imalat yapılması, binalarındaki mcc ve plc panolarının yenilenmesi, son çökeltim ünitesi mcc panolarının ve sundurmalarının yenilenmesi , arıtma tesisi video duvar sisteminin yıllık bakımının yapılması, akü redresör grubunun değiştirilmesi, geri devir hatlarına ultrasonik debimetre ve transmitter temini ve montajı, yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, dış aydınlatma armatürü değişimi, oksijen ölçüm sistemi temini, çamur battaniyesi ölçüm sistemi temini ve kurulumu, son çökeltim havuzları dip sıyırıcı yapılması, helezon konveyör temini, vana montajı, havalandırma havuzlarının temizlenmesi ile biofosfor, kum ve teresubat nakliyesi.

2000 YILINDA HİZMETE ALINMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü evsel atıkların iç körfeze akıtılması ile oluşan deniz kirliliğinin önüne geçmek için İzmir'in Güneybatısında Narlıdere Kuzeyinde ise Çiğli Atıksu Arıtma Tesislerini kurdu. Evsel atıklar kilometrelerce uzunluğundaki kolektörler aracılığı ile körfeze dökülmek yerine arıtma tesislerine yönlendirildi. Kentin belli noktalarına da kolektörlerdeki suyun arıtma tesisine ulaşabilmesi için pompa istasyonları kuruldu. Tesisler uzun süren inşaat sürecinin ardından 2000 yılında devreye alındı. Kısa sürede etkisini gösteren sistem iç körfezde hem deniz suyu kalitesinde hem de körfezde yaşayan canlı türlerinin artması bakımından gözle görülür iyileşme sağladı. İzBB Başkanı Ahmet Piriştina'nın Haziran 2004'te ölümü ile birlikte körfezdeki iyileşme de sona erdi. Zaman içinde tesis revize edilmediği için arıtma suyunda istenen kalite elde edilemedi. Bunun sonucu olarak da Çevre Bakanlığı İZSU Genel Müdürlüğü'ne defalarca körfezi kirlettiği gerekçesi ile idari para cezası kesti.