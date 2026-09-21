İZBB eski başkanı Özfatura hayatını kaybetti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonucu kaldırıldığı DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura'nın ölümünü oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Sosyal medya hesabından babası Burhan Özfatura ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Fatih Özfatura, altına da 'Canım babamı fani dünyadan ebedi dünyaya uğurladık. Mekanı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Özfatura'nın ölümü başta ailesi olmak üzere iş, siyaset ve sanat dünyasında büyük üzüntü ile karşılandı. Özfatura'nın ne zaman nerede defnedileceğine ilişkin bilgilerin önümüzdeki saatlerde ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.

ANİ KALP DURMASI TANISI İLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura önceki gün sabaha karşı evinde rahatsızlandı. Kalbi duran Özfatura yakınları tarafından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

2 DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında da bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek görev yaptı.