İZBB Şirketi İzenerji’den işçileri tedirgin eden hamle! Ölüm havuzu geri mi geliyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçinin mağdur olmasına neden olan havuz sistemi yeniden hortladı. Büyük tepkilere neden olan ve işçiler arasında ölüm havuzu olarak da adlandırılan, işçilerin belirsiz süreyle ücretsiz izne çıkarıldığı sistem geçtiğimiz yıl belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticileri ile İZBB Başkanı Cemil Tugay arasında varılan anlaşma uyarınca rafa kaldırılmıştı.

İŞÇİLER TELEFONLA ARANIP ŞİRKETE DAVET EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bünyesindeki şirketlerde çalışan binlerce işçiyi tedirgin eden bir hamle geldi. İZBB'ye bağlı İzenerji'de bazı işçiler telefonla aranarak şirket merkezine çağrıldı. Edinilen bilgiye göre sık rapor alan işçilerden oluşan ve sayılarının bir hayli fazla olduğu öne sürülen işçilerin şirket yönetimi tarafından belirsiz süre ücretsiz izne çıkarılacağı belirtildi.

SENDİKA, EVRAK İMZALAMAYIN DİYE İŞÇİLERİ UYARDI

Yaşanan şok gelişme sonrası işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 11 nolu şube yönetimleri harekete geçti. Sendika işçilere gönderdiği SMS mesajında şirkete davet edilen işçilere sakın evrak imzalamayın uyarısında bulundu.

İŞTE O MESAJ

Sendikadan işçilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli mücadele arkadaşımız; Bugün İznerji şirketinden bazı arkadaşlarımız aranarak, şirkete çağırılıp ücretsiz izine çıkarılacaksınız denmektedir. Telefon ile aranıp şirkete çağrılan hiçbir arkadaşımız şirkete gidip evrak imzalamayacaktır. Telefonla çağrılan arkadaşlarımızın yarın sendika binamızda olmaları önemle rica olunur."

Şimdi tüm gözler sendikanın işçilerle yapacağı toplantı sonrası alacağı kararlara çevrildi.