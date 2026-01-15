İZBB ve bağlı kuruluşlarına son 1.5 ayda 4.8 milyarlık borçlanma yetkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay dün toplanan İZSU Genel Kurulunda 1 milyarlık borçlanma için genel kurul üyelerinden yetki istedi. Borçlanmaya gerekçe olarak da devam eden yatırımlarla yapılan harcamalar gösterildi. Komisyonlara sevk edilen önerge önümüzdeki günlerde mecliste görüşülüp karara bağlanacak. Önergenin mecliste onaylanması halinde İZBB ve bağlı Kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğü son 1.5 ayda meclisten 4.8 milyar liralık borçlanma yetkisi almış olacak. İçine düştüğü borç batağı nedeniyle belediye şirketlerinde çalışanların maaşlarını ve sosyal haklarını dahi ödemekte zorluk çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlarına borç eklemek için harekete geçti.

KASIM AYINDA MECLİSTEN 3.8 MİLYARLIK BORÇLANMA YETKİSİ ALMIŞTI

2025 yılı Kasım ayında İZBB ve kent içi toplu ulaşım şirketi ESHOT için belediye meclisinden toplam 3.8 milyar liralık borçlanma yetkisi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil, Tugay bu sefer de büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü için meclisi üyelerinin kapısını çaldı.

MECLİS ÜYELERİNDEN YETKİ İSTEDİ

Tugay, dün akşam gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda bankalardan çekilmesi öngörülen 1 milyarlık kredi için meclis üyelerinden yetki istedi. Önerge görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edildi.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANACAK

Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge görüşülüp karara bağlanacak. Önergenin kabul edilmesi halinde belediye başkanlığının yanı sıra İZSU Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Cemil Tugay'a bankalarla yapacağı görüşmeler için yetki verilecek.

İZBB KEFİL OLACAK

Alınacak kredinin ödeme koşulları ve faiz oranları bankalarla yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek. İZSU Genel Müdürlüğü'nün çekeceği 1 milyar liralık kredi için İzmir Büyükşehir Belediyesi kefil olacak. İleriki süreçte İZSU'nun borcu ödeyememesi durumunda İZBB devreye girecek. Bankadan çekilecek kredi devam eden yatırımlarla harcamalara gidecek. Son borçlanma talebinin de onaylanması halinde büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlükleri, son 1.5 ayda 4.8 milyar liralık borçlanma için meclisten yetki almış olacak.