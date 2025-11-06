İZBB’de skandallar bitmiyor! Tugay personelini çürük binada çalıştırıyormuş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, 2007 yılında riskli yapı ilan edilen ve yıkılması kararlaştırılan Gaziemir'deki Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bölgesindeki ana bina, yemekhane ve ek binaların halen daha kullanılmakta olduğunu tespit etti. Söz konusu binalarda can güvenliği sorunu olduğunu belirten denetçi, İZBB yönetimine 'Bu binaları bir an önce boşaltıp yıkın" uyarısında bulundu.
PORTAKAL VADİSİ'NDE USULSÜZLÜK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da hayata geçirdiği Portakal Vadisi Projesi de Sayıştay denetimine takıldı.
YÜKLENİCİNİN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ FEN İŞLERİ TAMAMLAMIŞ
Buca'da bulunan Portakal Vadisi Projesinde işin yapımını üstlenen yüklenici firmanın imzaladığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işleri tamamlamaması sebebiyle yarım kalan işlerin İZBB'nin Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tamamlandığı ortaya çıktı. Bu yolla kurumun zarara uğratıldığını belirten denetçi yazdığı raporda imalatların Fen İşleri tarafından yapılmasının yükleniciye maddi yarar sağladığına dikkat çekti. Raporun sonuç bölümünde sorumlular hakkında idari ve hukuki sürecin bir an önce başlatılması istendi.
TİS'TE "EŞ YA DA ÇOCUĞUN İŞE ALINMASI" MADDESİ OLMAMALI
Belediye şirketlerinde örgütlü sendika ile belediye yönetiminin geçtiğimiz aylarda imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi sürecinde kamuoyunda tartışma konusu olan emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınması maddesi de Sayıştay'ın denetim raporuna girdi.
Denetçi raporun sonuç bölümünde, "İmzalanan toplu iş sözleşmelerine çalışan kişilerin eş ve çocuklarının işe alınmasını zorunlu kılan veya öncelik tanıyan maddelerin konulması liyakat ve eşitlik ilkesine uygun olmadığından dolayı bu ve benzeri hükümlerin toplu iş sözleşmelerinde yer almaması sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.