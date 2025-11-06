İZBB’de skandallar bitmiyor! Tugay personelini çürük binada çalıştırıyormuş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, 2007 yılında riskli yapı ilan edilen ve yıkılması kararlaştırılan Gaziemir'deki Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bölgesindeki ana bina, yemekhane ve ek binaların halen daha kullanılmakta olduğunu tespit etti. Söz konusu binalarda can güvenliği sorunu olduğunu belirten denetçi, İZBB yönetimine 'Bu binaları bir an önce boşaltıp yıkın" uyarısında bulundu.