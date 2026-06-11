İZBB’de toplu sözleşme krizi! Sözleşme yüksek hakemde, işçi eylemde...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı. Durum böyle olunca yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi. Durum böyle olunca yaşananlara tepki gösteren sendika sokağa inme kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 15 Haziran'da basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sendikadan yapılan açıklamada bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde 82 maddelik taslakta bazı idari başlıklarda ilerleme sağlanmasına rağmen, ücret ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

SENDİKA: "İŞVERENİN TEKLİFİ YETERSİZ"

İşverenin yüzde 16,30 oranındaki zam teklifinde ısrarcı olduğu, sendikanın ise bu oranı yetersiz bularak kabul etmediği belirtildi. Taraflar önceki gün bir araya gelse de sonuç alınamadı ve süreç Yüksek Hakem Kurulu'na devredildi.

15 HAZİRAN'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Sendika tarafından işçilere gönderilen mesajda, ödenmeyen alacaklar, toplu sözleşme sürecindeki tıkanma ve taleplerin karşılanmaması gerekçe gösterilerek 15 Haziran Pazartesi saat 11.00'de sendika binası önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.



KİM NE İSTİYOR?

Sendika, birinci yıl için 1 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, 1 Mart 2025 – 27 Şubat 2026 döneminde gerçekleşen yıllık TÜFE oranına 11 puan refah payı eklenerek ücret artışı yapılmasını talep etti. İkinci yıl için ise 1 Mart 2027'de yıllık enflasyona ilave 10 puan refah payı uygulanması istendi. Ayrıca 1 Eylül 2027 itibarıyla altı aylık enflasyon oranında zam yapılması talep edildi. Belirlenecek artış oranlarının tüm parasal ve sosyal haklara da aynı şekilde yansıtılması önerildi. İşveren ise yüzde 16.30'luk maaş artışı önerdi. Şimdi tüm gözler Yüksek Hakem Kuruluna çevrildi. Eğer taraflar uzlaşamazsa Yüksek Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı olacak.