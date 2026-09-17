İZBB’den Karşıyaka Belediyesi’ne 1.2 milyonluk tabela cezası

İkili arasında Karşıyaka Stadı ile başlayan gerilim son olarak Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde hizmete açtığı Çatı Bostanlı Sergi Salonu'nun tahliyesine ilişkin başlattığı işlemle tavan yapmıştı. İZBB, 44 günlük gecikme için de ilçe belediyesinden 1 milyon 264 bin lira kullanım bedeli talep etmişti.

İzmir'de halefle selef arasında kılıçlar çekildi. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın İZBB tarafından yapımı öngörülen Zübeyde Hanım Stadındaki yapım çalışmasının geciktiğini öne sürüp isim vermeden İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirmesinin ardından taraflar arasında zaten gergin olan ilişki kopma noktasına geldi

ÇATI BOSTANLI İÇİN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İZBB Başkanı Cemil Tugay son olarak ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemde hizmete açtığı Çatı Bostanlı'yı kapatmak için harekete geçti. Tahsis süresinin sona erdiğini öne süren İZBB, Karşıyaka Belediyesinden sergi salonu olarak kullanılan Çatı Bostanlı'yı tahliye etmesini istedi. Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı'yı öngörülen sürede tahliye etmeyince de İZBB, 44 günlük gecikme bedeli için ilçe belediyesinden 1 milyon 264 bin lira kullanım bedeli talep etti. Tugay'ın ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemde hizmete soktuğu Çatı Bostanlı'yı İZBB Başkanı olunca kapatmak için işlem başlatması sanatseverler arasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.

KENT A.Ş'YE 1.2 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Taraflar arasındaki gerginlik son olarak tabela krizi ile tavan yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler geçtiğimiz hafta Karşıyaka ilçe sınırları içinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucu İZBB, kendi yetki ve sorumluluğunda olan alanlara reklam panosu yerleştirildiği gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye 1 milyon 250 bin lira para cezası kesti.

EKİPLER TABELALARI SÖKMEYE BAŞLADI

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İlçe genelinde tespit edilen 30'a yakın reklam panosunu bulundukları yerlerden kaldırmak için İZBB işlem başlattı. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Halefle Selef birbirine girdi' olarak yorumlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör