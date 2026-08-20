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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:49

İzin gününde bir şüpheliyi öldürmüştü...Savcılık o polis için “meşru müdafaa” talep etti

Bursa’da bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra gelen hesaba itiraz eden ve bir çalışanı yaralayan 35 yaşındaki Berk Keleş, kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinden geçen izinli bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Savcılık, izinli memurun görevinin gereklerine göre hareket ettiğini ve suçun meşru müdafaa kapsamına alınmasını talep etti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İzin gününde bir şüpheliyi öldürmüştü...Savcılık o polis için meşru müdafaa talep etti
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Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 16 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 3 arkadaşıyla birlikte bir eğlence merkezine giden Berk Keleş yemek yiyip alkol aldıktan sonra gelen hesaba itiraz etmiş ve tartışma çıkarmıştı. Mekanın önünde küfürler savuran Keleş, yanında taşıdığı silahla bir çalışanı ayağından vurup kaçmaya çalışmıştı. O sırada olay yerinden geçen ve izinli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Polis Memuru M.S, Berk Keleş'e dur ihtarı çekmiş ve silahını bırakmasını istemişti. Ancak taksiye binmeye çalışan Keleş, polis memuruna ateş ederek karşılık verince başından vurulup hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Polis Memuru M.S adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK "MEŞRU MÜDAFAA" DEDİ

Yaşanan olaya dair iddianamesini tamamlayan Cumhuriyet Savcılığı, "Kasten öldürme suçuyla yargılanan tutuksuz sanık Polis Memuru M.S için meşru müdafaa talebinde bulundu. Savcılık, M.S'nin görevinin gereklerine uygun olmak suretiyle hareket ettiğini belirtip, şüphelinin suçunun, TCK'nın 25'inci maddesi gereği, 'Meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Diğer yandan Polis Memurlarının izinli olsalar dahi tanık oldukları olaylara müdahale etmek zorunda olduğuna da vurgu yapıldı. Dava ile ilgili yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

#BURSA

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İzin gününde bir şüpheliyi öldürmüştü...Savcılık o polis için “meşru müdafaa” talep etti
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