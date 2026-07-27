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Giriş Tarihi: 27.07.2026 21:45

İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı! 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

AA
İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı! 4 şüpheli gözaltına alındı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracıyla gerçekleştirilen kontrolde Seferihisar açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

85 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu ekipleri, lastik botu durdurarak beraberlerinde 11 çocuğun bulunduğu 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı ilçe açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile yapılan kontrolde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

4 GÖZALTI

Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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İzmir açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı! 4 şüpheli gözaltına alındı
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