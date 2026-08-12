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Giriş Tarihi: 12.08.2026 17:20

İzmir-Aydın yolunda feci kaza

İzmir istikametinden Aydın yönüne seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden dorseli TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
İzmir-Aydın yolunda feci kaza
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İzmir-Aydın istikametinde meydana gelen kazada, otomobil henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde ilerleyen, dorsenin bağlı olduğu TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün araç içerisinde sıkıştığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin başka bir kişiye ait olduğu öğrenilirken, kazada yaşamını yitiren sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin ardından inceleme yapılması ve cenazenin araçtan çıkarılması bekleniyor.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İZMİR

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İzmir-Aydın yolunda feci kaza
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