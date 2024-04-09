Haberler Yaşam Haberleri İzmir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 9.4.2024 12:00 Son Güncelleme: 9.4.2024 12:00

İzmir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. İslam alemi bayramın ilk gününe namaz ile başlayacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler il il araştırmalarını Diyanet kaynaklarına yöneltti. İzmir bayram namazı saati 2024 de bu noktada sorgulanıyor. Şehirde ikamet edenler İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki; İzmir bayram namazı kaçta?

İzmir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saati 10 Nisan 2024 tarihinde başlayan Ramazan Bayramı kapsamında sorgulanıyor. Müslümanlar camilerin yolunu tutarken Diyanet'in bayram namaz saatleri ekranına yönelenler vakti kaçırmamak adına saatlerini ayarlamaya başladı. Peki; İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İzmir bayram namazı vakti…

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

Bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilen Ramazan Bayramı, 81 ilde bayram namazı ile başlayacak. Sabahın ilk saatlerinde camilerde buluşacak İslam alemi Diyanet ile namaz vakitlerine odaklandı. Peki; İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak, ne zaman?

İzmir Bayram Namazı Vakti

07.13

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bayram Namazı 1. Rekat Kılınışı

Niyetin ardından tekbir alınır ve eller bağlanır,

İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke" okur.

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazı 2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]).

Buna göre kadınlar şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilir.

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İzmir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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