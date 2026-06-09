İzmir-Bursa karayolun üzerindeki alevler korkuttu

Yangın, İzmir-Bursa karayolu TİGEM bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın yoldan geçen sürücülerin alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, kısa süre sonra alevler kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.