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Giriş Tarihi: 9.06.2026 17:58 Son Güncelleme: 9.06.2026 18:04

İzmir-Bursa karayolun üzerindeki alevler korkuttu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan İzmir-Bursa karayolu üzeri TİGEM bölgesindeki yangın, sıcak hava ve kuru otlar sebebiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede söndürdü.

İHA
İzmir-Bursa karayolun üzerindeki alevler korkuttu
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Yangın, İzmir-Bursa karayolu TİGEM bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın yoldan geçen sürücülerin alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, kısa süre sonra alevler kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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#KARACABEY #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #BURSA #İZMİR

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İzmir-Bursa karayolun üzerindeki alevler korkuttu
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