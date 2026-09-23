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Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Burhan Özfatura son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde ani kalp durması nedeniyle kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Burhan Özfatura, öğlen Balçova Uğur Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Özfatura’yı son yolculuğuna binlerce İzmirli uğurladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Burhan Özfatura son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Burhan Özfatura, evinde geçirdiği ani kalp durması sonucu kaldırıldığı DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

İzmir'de 2 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özfatura, dün öğlen Balçova Uğur Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Karabağlar Paşaköprü Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzun yıllar İzmir'de defterdarlık ve büyükşehir belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten ve her görüşten insanın takdirini kazanan merhum Başkan Burhan Özfatura'nın cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım sağlarken cami avlusundaki yoğunluk sokaklara taştı.

KİMLER KATILDI?

Burhan Özfatura'yı son yolculuğuna ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atila Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti eski İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları ile İzmir'in iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri uğurladı.

İZMİR'DE 2 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında da bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek görev yaptı.

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