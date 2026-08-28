İzmir Büyükşehir Belediyesinde tuvalet krizi! Modüler tuvaletlerde çalışan işçiler haklarını istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki daha önce yaşanan toplu sözleşme, maaş ve fazla mesai krizlerine bu sefer de tuvalet krizi eklendi. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait kentin çeşitli yerlerinde hizmet veren modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçiler iş güvencelerinin olmadığını öne sürüp belediye yönetiminden kadro istedi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark'taki hizmet binası önünde basın açıklaması yapan taşeron işçiler belediye yönetimi tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti.

TAŞERONDA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ

İzmir'in sokaklarında, parklarında, fuar alanlarında, toplu ulaşım güzergahlarında ve modüler tuvaletlerde çalıştıkları belirten işçiler taşeron olarak çalıştırılmalarına tepki gösterdi.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Tüm olumsuz koşullara rağmen İzmir halkına hizmet vermek için canla başla mücadele ettiklerini belirten işçiler; "Biz İzmir'in sokaklarında, parklarında, fuar alanlarında, toplu ulaşım güzergahlarında, modüler tuvaletlerde çalışan temizlik işçileriyiz. Sabahın köründe işe çıkıyor, gecenin geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Her gün binlerce insanın kullandığı alanların temizliğini ve düzenini sağlıyor, insanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşaması için emeğimizi ortaya koyuyoruz. Ama soruyoruz: Biz kimin işçisiyiz?"

AYNI SORUMLULUĞU TAŞIYORUZ

İşçiler, resmi kayıtlarda "taşeron firmanın işçisi" olarak görünmelerine rağmen belediyenin asli hizmetlerinden birini yerine getirdiklerini belirterek, yıllardır aynı işi yaptıklarını ve belediye bünyesinde çalışan diğer işçilerle aynı sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.

YALNIZ BIRAKILIYORUZ

Taşeron sisteminin kendilerini sürekli belirsizlik içerisinde bıraktığını belirten işçiler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır aynı işi yapıyoruz, belediyenin bünyesinde çalışan arkadaşlarımız ile aynı üniformayı giyiyoruz, aynı sorumluluğu taşıyoruz ama 'geçici işçi' sayılıyoruz. İhalenin kapsadığı süre bitince işimiz bitiyor. Sözleşme yenilenince kaderimiz yeniden yazılıyor. Güvencesiz ve geleceksiz bırakılıyoruz." İfadelerini kullandı. İşçiler kendilerine verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini, çalışarak elde ettikleri sosyal hakların korunmasını talep etti.