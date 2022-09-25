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Giriş Tarihi: 25.9.2022 13:44 Son Güncelleme: 25.9.2022 13:52

İzmir Büyükşehir Belediyesinden ağaç katliamı

Her fırsatta çevre ve doğa dostu olduğunu iddia eden Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de ağaç katliamına imza attı. İzmir'in merkezinde Gazi Bulvarındaki asırlık çınar ağacı büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından katledildi. Belediyenin ağaç katliamı bununla da sınırlı kalmadı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir Belediyesinden ağaç katliamı

Ağaç katliamına tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş İzmir Büyükşehir ile Konak Belediyelerini iş bilmezlikle suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin büyük bir ağaç katliamı yaptığını belirten Başdaş şunları söyledi: "Konak sınırları içinde yaklaşık 100'e yakın palmiye ağacı kesildi. Hastalık var bahanesiyle kesilen ağaçları kesmek yerine tedavi edilmesi gerekiyordu. Bu hafta Gıda Çarşısında esnafların davet etmesi üzerine bölgeye gittim. Gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. 1145 sokakta bulunan 17 ağacın kökten kesildiğini gördüm. Oradaki esnafın anlattığına göre Konak Belediyesine bu ağaçların budaması için bir dilekçe verdiklerini söylediler. Ama sabah işyerlerini açmaya geldiklerinde ağaçların kökten kesildiğini gördüklerini anlattılar. Oradaki esnaf yaşananlar karşısında çok tepkili. Bu katliamı yapanların cezalandırılması gerektiğini söylüyorlar." diye konuştu.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Katliamın bunlarla da sınırlı kalmadığını belirten Başdaş "İki gün önce de Gazi Bulvarında büyük bir çınar ağacını kesmişler. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 yıldır bırakın bir ağaç dikmeyi bir fidan bile dikmesine şahit olmadık. Lafa gelince çevreciyim diye geçineceksin ama gece geç saatlerde ortalıkta kimsenin olmamasını fırsat bilip ağaç katliamı yapacaksın. Yesinler sizin çevreciliğinizi. Bir ağaç için gezi olaylarını başlatan çevreciler neredesiniz? İzmir Büyükşehir'in katlettiği yüzlerce ağaca niye seslerinizi çıkarmıyorsunuz? Bu ağaç katliamlarını yapanların ve ihmalleri olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Başdaş konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

HASTALIĞI BAHANE ETMİŞLERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de başta Kültürpark olmak üzere kentin simgesi olan çok sayıda palmiye ağacını kırmızı palmiye böceği hastalığını bahane ederek katletmişti. Hastalıkla mücadele edilmesi halinde ağaçların kurtarılabileceğini belirten siyasetçiler ve konunun uzmanları yaşananlara tepki göstermişti. Büyükşehir Belediyesini ağaç katliamı yapmakla suçlamıştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden ağaç katliamı
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