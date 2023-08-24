İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması Buca’da trafiği felç etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından sel taşkınlarını önlemek için Buca ilçesi Şirinyer semti Pazar yeri karşısında yaklaşık bir hafta önce yağmur suyu hattı yapımı için çalışma başlatıldı.

İzmir'de 500 binden fazla kişinin yaşadığı ve kentin en fazla nüfusuna sahip ilçesi Buca'nın en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi'nde bir türlü tamamlanamayan yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafiği felç eden çalışmalar nedeniyle vatandaşlar isyan ederken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi pandemi döneminde neden yapmadı. Sokağa çıkma yasağı varken, sokaklar ve caddeler bomboşken yapılabilirdi. Buca'nın en yoğun trafiğine sahip Menderes Caddesi'nde 2 km yolu yarım saatte geçmez zorunda mıyız" dedi.