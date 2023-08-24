Haberler Yaşam Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması Buca’da trafiği felç etti
Giriş Tarihi: 24.8.2023 20:39 Son Güncelleme: 24.8.2023 20:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması Buca’da trafiği felç etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri tarafından kentin en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi’nde geçtiğimiz hafta başlatılan yağmur suyu hattı çalışması trafiği felç etti. Günlerdir bitirilemeyen çalışma nedeniyle isyan eden Bucalı vatandaşlar, “2 km yolu yarım saatte geçmek zorunda mıyız?” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması Buca’da trafiği felç etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından sel taşkınlarını önlemek için Buca ilçesi Şirinyer semti Pazar yeri karşısında yaklaşık bir hafta önce yağmur suyu hattı yapımı için çalışma başlatıldı.

İzmir'de 500 binden fazla kişinin yaşadığı ve kentin en fazla nüfusuna sahip ilçesi Buca'nın en yoğun caddelerinden biri olan Menderes Caddesi'nde bir türlü tamamlanamayan yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafiği felç eden çalışmalar nedeniyle vatandaşlar isyan ederken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi pandemi döneminde neden yapmadı. Sokağa çıkma yasağı varken, sokaklar ve caddeler bomboşken yapılabilirdi. Buca'nın en yoğun trafiğine sahip Menderes Caddesi'nde 2 km yolu yarım saatte geçmez zorunda mıyız" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması Buca’da trafiği felç etti
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