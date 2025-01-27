İzmir Büyükşehir’de işçi kıyımı! Tugay 148 işçiyi kapı önüne koydu

İşten çıkarmalara gerekçe olarak geçtiğimiz hafta İzenerji işçilerinin maaşları geç yattığı için yaptığı iş bırakma eylemi gösterildi. İşten çıkarılan işçilerin eylemde disiplinsiz davranışlar sergilediği öne sürüldü. Büyükşehire yakın kaynaklar sırada 100 işçinin daha olduğunu belirtti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, İZENERJİ bünyesinde Park Bahçeler Birimi'nde çalışan 148 kişinin işine son verildi.

GEREKÇE: DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞ

Edinilen bilgiye göre; yerel seçimden sonra işe alınan ve geçtiğimiz günlerde eksik maaş eylemine katılıp disiplinsiz davrananlarla yollar ayrıldı. Hafta sonuna kadar 100 kişi ile daha yolların ayrılacağı öne sürüldü.

KİMSE KARTLARINI TESLİM ETMESİN"

IzBB Başkanı Cemil Tugay'ın altına imza attığı işçi kıyımı işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasında şok etkisi yarattı. Beklenmeyen gelişme üzerine İzenerji şirketinde örgütlü Genel İş İzmir 2 Nolu Şube yaşananlar hakkında üyelerine bilgilendirme mesajı attı. Bilgilendirme metninde, "Bugün park ve bahçeler biriminde çalışan 148 arkadaşın iş akdinin fesih edildiği bilgisi gelmiştir. İşveren tarafından aranan arkadaşlarımız bizlerden bilgi gelmeden tebliğ almasın, hiç bir evrağa imza atmasın ve kartlarını teslim etmesinler" ifadeleri yer aldı. Tugay'in altına imza attığı işçi kıyımına sonrası işlerinde örgütlü sendikanın işten çıkarmalar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

TUGAY UYARMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikanın eylemine katılanları uyararak, "Hukuksuz eylem yapanlarla ilgili idari işlem yapacağız" demişti.