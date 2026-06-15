İzmir Büyükşehir’de TİS krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yapılan son toplantıdan da uzlaşı çıkmadı. Bunun üzerine İZBB'ye bağlı İzdoğa ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu şubeye üye binlerce işçi öğle saatlerinde Basmane'deki sendika binasından Kültürpark içindeki belediye hizmet binasına yürüyüşe geçti.

4 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay İZBB bürokratları ile mart ayından bu yana sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığına dikkat çekti. Toplu sözleşmenin İZDOĞA A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplam 4 bin işçiyi kapsadığını belirten Atalay, sözleşmenin masada imzalanması için sendika olarak her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi. İZBB yönetiminin uzlaşmaz tavrı nedeniyle TİS'in yüksek hakeme gittiğini hatırlatan Atalay: "Bugün alanlarda olmamız bizim tercihimiz değildir. Bu tablo; toplu sözleşme masasında diyalog yerine dayatmayı tercih eden anlayışın bir sonucudur" İfadelerini kullandı.

ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK

Görüşmeler sırasında sözlü mutabakat sağlanan maddelerin imza aşamasına gelindiğinde işveren tarafından geri çekildiğini öne süren Atalay: "Toplu sözleşme masasında tartışıp, uzlaşıp sözlü olarak anlaşılan bir maddenin imza aşamasında Büyükşehir yönetimi imzadan kaçarsa bu sözleşmeler nasıl sonuçlanacaktır?Bu toplu sözleşme sürecinde, Büyükşehir yönetimi bugüne kadar hiç tartışılmamış, tartışmaya bile açılamayacak konuları bile masaya getirmiştir. Bütün çağdaş ülkelerde temel bir hak olarak kabul edilen hafta tatilinin pazar günü olması uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından kaldırılmak istenmektedir. Hafta tatilinin pazar günü olmaktan çıkarılması girişimi, işçinin dinlenme hakkını, aile yaşamını ve sosyal hayatını doğrudan etkileyen bir girişimdir. Belediye-İş olarak hafta tatilinin pazar günü olması hakkından vazgeçmeyeceğiz. Çünkü, hafta tatilinin keyfi biçimde değiştirilmesi; yalnızca çalışma düzenini değil, emekçinin sağlığını, yaşam dengesini ve toplumsal ilişkilerini de olumsuz etkileyen çağdışı bir girişimdir" diye konuştu.

PAZAR TATİLİMİZİ ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR

Çağ dışı dayatmalara kesinlikle boyun eğmeyeceklerini belirten Savaş Atalay; "Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Pazar tatilimizi elimizden almak isteyen bu anlayış, aynı zamanda toplu iş sözleşmeleriyle elde ettiğimiz sosyal haklardan da vazgeçmemizi istemektedir. Yılların emeği ve mücadelesiyle kazanılmış bu hakları terk etmeyeceğiz. bizler toplu sözleşmenin masada bitmesi için sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine açık çağrımızdır: Masada sözlü olarak uzlaşılan maddelerde imzadan kaçmaktan vazgeçin. Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkarma dayatmasından vazgeçin. İşçinin emeğinden, sosyal hayatından tasarruf etmek anlamına gelecek olan, toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış sosyal haklarımızı gasp etme girişimlerinden vazgeçin" İfadelerini kullandı.