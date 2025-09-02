İzmir Çiğli’de evde yangın çıktı!

Çiğli ilçesinde Köyiçi Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki Abdullah Ertuğrul'un kiracı olarak oturduğu dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Ertuğrul, eşi ve çocuğuyla evi tahliye etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Binanın önünde park halinde bulunan otomobilde ise alevlerin sıçramasıyla hasar oluştu.