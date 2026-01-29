İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti: Döner bıçaklı saldırgan tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi Eskiizmir Caddesinde önceki gün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda trafikte çıkan tartışmada İ.K. adlı bir sürücü, tartıştığı kişiyi önce demir sopayla darp etti, ardından döner bıçağıyla kasap dükkanına kadar kovaladı. Olay sonrası yakalanan sürücüye 35 bin 919 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2045 yılına kadar el konuldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35.. plakalı araç sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.K. adlı sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'silahla kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.