İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kadına yönelik şiddetle mücadelede vites yükseltti

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, büroda görevli Cumhuriyet Savcıları Murat Ulusoy, Gülcan Bardakçı, Ergin Tümer, Ferdi Baba, Aslıhan Ocaktan, Selin Ayaz Uçar, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Deniz Şengezer, ŞÖNİM Müdürü Güliz Kuli ve kurumda görevli uzman personel katıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE VE ETKİN KORUMA TEDBİRLERİ

ŞÖNİM Müdürü Sayın Güliz Kuli tarafından gerçekleştirilen sunumda; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla uygulanan koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili ŞÖNİM verileri hakkında bilgilendirmede yapıldı. Ayrıca yıllar itibariyle uygulanan elektronik kelepçe tedbirleri hakkında da sayısal veriler paylaşarak elektronik kelepçe uygulaması hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Buna göre 2 Ocak 2025 tarihinden sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın etkili uygulamaları ile elektronik kelepçenin daha etkin ve yaygın kullanıldığı dikkat çekti. Sunumun ardından 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ŞÖNİM'in ilgili birimlerle koordinasyonunu daha da artırmak amacıyla uygulanabilecek yenilikler görüşüldü.

ISRARLI TAKİP SUÇU İLE İLGİLİ EĞİTİM VE FARKINDALIK

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ali Yeldan, şiddet vakalarıyla mücadelede uygulanacak tedbirlerin seçimi ve takibinin çok önemli olduğuna değindi. Yeldan, Şiddet Önleme Merkezi'nde görev yapan uzmanların hazırladığı sosyal araştırma raporlarının ve yaptıkları vaka bazlı çalışmaların, şiddet olaylarında uygulanan tedbirlerin seçiminde çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Yeldan, tedbir kararlarının alınmasının ve infazlarının son derece titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Türk Ceza Kanunu'nun 123/A maddesinde düzenlenen Israrlı Takip suçu ile ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarının önemine değinen Yeldan, ısrarlı takip suçu ile ilgili hazırladıkları etkin ve yaygın bir eğitim programını yakın zamanda uygulamayı planladıklarını belirterek bu hususta ŞÖNİM'in uzman personel ve fiziki kapasitesinin artırılmasının da çok önemli olacağını söyledi. Yapılan uygulama ve çalışmalarla suç sayılarında belirgin azalma hedeflediklerini belirten Başsavcı Yelndan, katılımcılara özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür etti.