Haberler Yaşam Haberleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik soruşturması tamamlandı! 49 sanığın 9’ar yıl hapsi istendi
Giriş Tarihi: 27.5.2025 17:06 Son Güncelleme: 27.5.2025 17:29

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik soruşturması tamamlandı! 49 sanığın 9’ar yıl hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 49 sanık hakkında yürütülen tefecilik soruşturması tamamlandı. 12 klasör ve 1039 sayfadan oluşan iddianamede 49 sanık için ayrı ayrı 9’ar yıla hapis cezası istendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik soruşturması tamamlandı! 49 sanığın 9’ar yıl hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. 14 Şubat 2025'te 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürecinde toplanan somut deliller doğrultusunda, toplam 49 şüpheli hakkında 139 mağdura karşı işlenen "tefecilik" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, toplam 12 klasör ve 1039 sayfadan oluştu. 49 şüpheli için ayrı ayrı 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kapsamlı soruşturma ekonomik suçların önlenmesine yönelik kararlı adımların somut bir göstergesi oldu.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik soruşturması tamamlandı! 49 sanığın 9’ar yıl hapsi istendi
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