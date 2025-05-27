İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik soruşturması tamamlandı! 49 sanığın 9’ar yıl hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. 14 Şubat 2025'te 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürecinde toplanan somut deliller doğrultusunda, toplam 49 şüpheli hakkında 139 mağdura karşı işlenen "tefecilik" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, toplam 12 klasör ve 1039 sayfadan oluştu. 49 şüpheli için ayrı ayrı 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kapsamlı soruşturma ekonomik suçların önlenmesine yönelik kararlı adımların somut bir göstergesi oldu.