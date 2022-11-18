Haberler Yaşam Haberleri İZMİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:49

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi... İzmir deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre; saat 04.09'da Gaziemir ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölge halkını korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden "Son depremler listesi ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile İzmir depremi ile ilgili ayrıntılar.

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Bu noktada ise "Son depremler listesi ile 18 Kasım 2022 Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğü kaç, nerede oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. AFAD verilerine göre İzmir depremi derinliği 8.24 km olarak ölçüldü. İşte 18 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İzmir depremi detayları.

SON DAKİKA: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Sabah saatlerinde İzmir'de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gaziemir merkezli depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, HANGİ İLÇEDE?

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Gaziemir merkezli olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti ise 3.5 olarak saptandı.

Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.

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İZMİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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