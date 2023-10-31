İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Kokunuzu içime çekmeyeli 3 sene oldu!

İzmir depreminde 32 vatandaşın ansızın enkaz altında kalarak can vermesine neden olan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan kahreden ayrıntıyı tüm Türkiye'ye SABAH duyurmuştu.

Türkiye'yi sarsan 6.6'lık depremde yıkılan ve en çok can kaybının olduğu binalardan olan Emrah Apartmanı'nda hayatını kaybeden Barlas ve anneannesinden acı bir detay ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Kayın (30) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü, WhatsApp konuşmaları kalmıştı.

Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekmiş ve Barlas videoda annesine hitaben "Seni çok seviyorum" demişti. Videoyu işyerinde izleyen anne Kayın, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını verdikten sonra, anneanne Ateş, torununun fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" diyerek attıktan sonra uyumuştu. Yağmur Kayın ile annesi ve oğlu arasındaki son konuşmalar depremden 12 dakika önce yaşanmıştı.

AĞLATAN PAYLAŞIM

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Yağmur Kayın hala ilk günkü gibi annesini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Depremden sonra evlenerek kendine yeniden bir yuva kuran genç kadının paylaşımı okuyanları ağlattı.

Kayın paylaşımında, "30 Ekim depremi ve zaman durdu. 3 sene koskoca 3 sene siz gideli kokunuzu içime çekmeyeli. Dün gibi yaşadıklarım dün gibi acım.

Bu dünyada sağlanamayan adalet sizi benden koparanlara diğer dünyada sağlanır umarım. Sizi çok seviyorum oğlum annem. Elbet bir gün…" diye duygularını yazıya döktü.