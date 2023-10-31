Haberler Yaşam Haberleri İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Kokunuzu içime çekmeyeli 3 sene oldu!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:21 Son Güncelleme: 31.10.2023 15:57

İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Kokunuzu içime çekmeyeli 3 sene oldu!

İzmir'de 3 yıl önce yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş'i kaybeden Yağmur Kayın’ın (30) sosyal medyadan yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı. Kayın paylaşımında, “30 Ekim depremi ve zaman durdu. 3 sene koskoca 3 sene siz gideli kokunuzu içime çekmeyeli. Dün gibi yaşadıklarım dün gibi acım. Bu dünyada sağlanamayan adalet sizi benden koparanlara diğer dünyada sağlanır umarım. Sizi çok seviyorum oğlum annem. Elbet bir gün…” diye duygularını yazıya döktü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Kokunuzu içime çekmeyeli 3 sene oldu!

İzmir depreminde 32 vatandaşın ansızın enkaz altında kalarak can vermesine neden olan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan kahreden ayrıntıyı tüm Türkiye'ye SABAH duyurmuştu.

Türkiye'yi sarsan 6.6'lık depremde yıkılan ve en çok can kaybının olduğu binalardan olan Emrah Apartmanı'nda hayatını kaybeden Barlas ve anneannesinden acı bir detay ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Kayın (30) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü, WhatsApp konuşmaları kalmıştı.

Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekmiş ve Barlas videoda annesine hitaben "Seni çok seviyorum" demişti. Videoyu işyerinde izleyen anne Kayın, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını verdikten sonra, anneanne Ateş, torununun fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" diyerek attıktan sonra uyumuştu. Yağmur Kayın ile annesi ve oğlu arasındaki son konuşmalar depremden 12 dakika önce yaşanmıştı.

AĞLATAN PAYLAŞIM

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Yağmur Kayın hala ilk günkü gibi annesini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Depremden sonra evlenerek kendine yeniden bir yuva kuran genç kadının paylaşımı okuyanları ağlattı.

Kayın paylaşımında, "30 Ekim depremi ve zaman durdu. 3 sene koskoca 3 sene siz gideli kokunuzu içime çekmeyeli. Dün gibi yaşadıklarım dün gibi acım.

Bu dünyada sağlanamayan adalet sizi benden koparanlara diğer dünyada sağlanır umarım. Sizi çok seviyorum oğlum annem. Elbet bir gün…" diye duygularını yazıya döktü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
SON DAKİKA | Bahçeli: Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Unutursak yüreğimiz kurusun!
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
NUN Okulları öğrencilerinden Filistin farkındalığı
İBB’den vatandaşa eziyet
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık düşüş trendine girdi! "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybetmişti! Kokunuzu içime çekmeyeli 3 sene oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA