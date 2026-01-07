İzmir Ekonomi Üniversitesi skandalında yeni gelişme: Kız öğrencilerin fotoğrafları oylamaya açılmıştı!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.
HELALLİK İSTEYİP SİTEYİ KAPATTI
Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Veda ve Helallik Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olaya tepkiler yağarken İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Üniversite yönetimi; "ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini" vurguladı. Bu durum karşısında "üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" ifade edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün Sakarya ve Antalya'da yapılan eşzamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.