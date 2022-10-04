İzmir Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir şehir merkezinden Fethiye'ye gitmek isteyenler, en kısa yolu bulmak için İzmir Fethiye arası kaç km sorusunun cevabını bulmak ister. Araba ile yolculuk yapacak olanların, özel araçla Fethiye İzmir arası kaç km olduğunu öğrenmeleri gerekir. Toplu taşıma ile gitmeyi tercih edenler, otobüsle Fethiye İzmir arası kaç km diye merak eder. Özellikle, yaz sezonuyla birlikte canlanan Fethiye en uğrak noktalar arasında yer alır. İşte İzmir Fethiye kaç km sorusunun cevabı…

İzmir Fethiye Arası Kaç Km?

İzmir üzerinden Fethiye'ye gitmek için katedilmesi gereken mesafe, 332 kilometredir. Bu uzunluktaki bir yolu özel araçla bitirmek için gereken süre yaklaşık, 4 saat 58 dakikadır. Tercihini otobüsten yana kullananlar içinse 5 saat 30 dakika gerekir. Bu süre, aralar ve trafiğin seyrine göre değişkenlik gösterir. Fethiye her ne kadar Muğla'ya bağlı bir ilçe olsa da, yakınlığından dolayı İzmir'den birçok ziyaretçiyi ağırlar. Bu kişiler, İzmir'in yerlileri olduğu gibi dışarıdan gelen turistler de olabilir. Bunun yanı sıra, uçakla gitmeyi düşünenler için ihtiyaç duyulan süre 19 dakikadır. Genel itibariyle birbirlerine yakın oldukları için uçak akla gelen ilk seçenek olmayabilir. Fakat, acil bir durumu olanlar için iyi bir fikir olabilir.

İzmir'den Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Fethiye'ye gitmek için İzmir'den özel araçla yola çıkacakların, Torbalı, Aydın ve Çine yolu üzerinden ilerlemeleri gerekir. Daha sonra sırasıyla, Muğla, Köyceğiz, Dalaman ve sonunda Fethiye'ye varılır. Otobüsle gideceklerin, bunun uzun süreli bir yolculuk olduğunu bilmeleri gerekir. Çeşitli turizm firmalarına ait otobüslerden biri ile gitmek için neredeyse 6 saatlik bir süreyi gözden çıkarmak gerekir. Ücretler ise kişi başı 60-70 TL arasında değişir. Fethiye, birbirinden rahat ve konforlu otelleri, tatil köyleri, doğası, denizi ve tarihi yerleri ile mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.