İzmir Fuarı kan kaybediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış uygulamaları bir zamanlar Türkiye'nin gözbebeği İzmir Enternasyonal Fuarını (İEF) da vurdu. Geçmişte firmaların ürettikleri yeni ürünleri ilk defa tüketici ile buluşturdukları İzmir Enternasyonal Fuarında bu yıl büyük kan kaybı yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda açık kaldığı süre içinde en az 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan İEF'de bu yıl ziyaretçi sayısında yüzde 25'e varan düşüş yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı ve görsel basın yayın organlarına servis edilen bültende açık kaldığı 30 Ağustos - 9 Eylül'de İEF'yi 756 bin 635 kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.Geçtiğimiz günlerde de İzmir Otelciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kamiloğlu, yerel bir siteye yaptığı açıklamada fuara eskiye oranla şehir dışından ziyaretçi gelmediğini belirtip "Fuardaki stantlar genel olarak yiyecek üzerine kurulu. Teması teknoloji üzerine olmasına rağmen teknoloji yok" eleştirisinde bulunmuştu. İEF'nin kentteki otellerin doluluk oranlarına etkisinin sadece yüzde 20 olduğunu belirten Kamiloğlu, "Geçmişteki gibi fuar sezonu yaşamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Bir zamanlar katılımcıların Türkiye'de ve dünyada üretilen son teknoloji ürünlerle buluştuğu İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanlış uygulamaları nedeniyle eski cazibesini yitirdi. Ziyaretçi sayısındaki düşüşte İEF'nin fuar olmaktan çıkıp adeta panayır havasına bürünmesinin etkili olduğu öne sürüldü.