İzmir Konak’ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı

"BÖLGEYE KAMERA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.





Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör