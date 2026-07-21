İzmir Konak’ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı

Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen moloz ve çöp yığınları yola taştı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki arazinin bu duruma gelmesine tepki göstererek, Konak Belediyesinin bu konuda çalışma yapmasını istedi.
"BÖLGEYE KAMERA YERLEŞTİRECEĞİZ"
Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.