Haberler Yaşam Haberleri İzmir Konak'ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı
Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:18

İzmir Konak'ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı

İzmir Konak'taki boş araziye kaçak dökülen moloz yığınları yola taştı. Tepkiler üzerine açıklama yapan belediye, alanın düzenli temizlendiğini belirterek kaçak döküm yapanları engellemek için bölgeye kamera kurulacağını duyurdu.

AA Yaşam
İzmir Konak’ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı
  • ABONE OL

Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen moloz ve çöp yığınları yola taştı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki arazinin bu duruma gelmesine tepki göstererek, Konak Belediyesinin bu konuda çalışma yapmasını istedi.

"BÖLGEYE KAMERA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.


Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #KONAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Konak'ta boş arazi kaçak moloz yığınları ve çöplerle doldu taştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA