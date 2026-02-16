Haberler Yaşam Haberleri İzmir Kooperatif soruşturması! 22 şüpheliye adli kontrol
İzmir Kooperatif soruşturması! 22 şüpheliye adli kontrol

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Gözaltı kararı verilen bir zanlının yurt dışında olduğu öğrenildi.

