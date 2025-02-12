İzmir Körfezi’nde çevre katliamına tam gaz devam

Son dönemde toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilik sebebiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nin içler acısı durumu sürüyor. 2024 yılı ocak ayından bu yana milyonlarca lira ceza kesilen ve çok sayıda suç duyurusunda bulunulan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'ne kanalizasyon suyu akıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir'in Hamandalı Katı Tesisi'nden sızan atık su Çiğli ilçesinde rögar taşmasına ve kötü kokuya sebep oldu. İhbar üzerine gerçekleştirilen denetimde belediyenin yağmur suyu kanalıyla kirli atık suyu körfeze deşarj ettiği ortaya çıktı. Olay, vatandaşların tepkisini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, 2024 başından bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislerde 200'ü aşkın denetim yapıldı. İncelemelerde sık sık farklı bir kusur tespit edilirken, son 13 ayda İzmir Büyükşehir'e kesilen cezanın tutarı 26.3 milyon liraya ulaştı.