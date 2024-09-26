İzmir Limanı’nda ölümle biten manevra!

İzmir'de, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda mühendis olduğu öğrenilen Doruk Yormaz'ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu.

DENIZ POLİSİ ÇIKARDI

Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Doruk Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Yormaz, buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yormaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

VİNÇLE ÇIKARILDI

Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yormaz'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.