Haberler Yaşam Haberleri İzmir Menemen'de istinat duvarının çöktüğü olayda müteahhit gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 14:39

İzmir Menemen'de istinat duvarının çöktüğü olayda müteahhit gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarının çöktüğü olaya ilişkin müteahhit B.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir Menemen’de istinat duvarının çöktüğü olayda müteahhit gözaltına alındı
  • ABONE OL

Menemen ilçesindeki olay, 14 Şubat'ta, 29 Ekim Mahallesi 228 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

2 BİNA 7 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta zarar oluştu.

151 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler, geceyi Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde geçirdi. İstinat duvarının altında kalan 6 otomobil vinçle bulundukları yerden kaldırıldı. Sokaktaki çalışmalara devam ediliyor.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da duvarı yapan müteahhit B.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Menemen'de istinat duvarının çöktüğü olayda müteahhit gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz