İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.