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Giriş Tarihi: 1.07.2026 19:17

İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerim ardından 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Belirlenen adres ve şüphelilere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir merkezli Mardin ve Yalova'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

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İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı
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