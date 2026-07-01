İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Belirlenen adres ve şüphelilere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir merkezli Mardin ve Yalova'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.